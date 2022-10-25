سعر الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا، الثلاثاء 25 أكتوبر والمقوم بالليرة السورية، انخفاض جديد خلال التعاملات الصباحية في الأسواق السورية.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

جاء سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 133251.00 ليرة للشراء، مقابل 133584.12 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 122146.75 ليرة للشراء، مقابل 122452.11 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 116594.62 ليرة للشراء، مقابل 116886.11 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في سوريا عند مستوى 99938.25 ليرة للشراء، مقابل 100188.09 ليرة للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الذهب بالليرة السورية

سجل سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى صرف 4144105.96 ليرة للشراء، مقابل 4154466.22 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر

وصل سعر الليرة الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا عند 933359 ليرة سورية، بما يُعادل (371.48 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر في سوريا عند 133333748 ليرة، ما يُعادل (53068 دولار).