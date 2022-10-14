سعر الذهب اليوم في سوريا الجمعة 14 أكتوبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا الجمعة 14 أكتوبر، والمقوم بالليرة السورية، ارتفاع طفيف خلال التعاملات الصباحية في الأسواق السورية، تناسباً مع ارتفاع الذهب في البورصة العالمية عند 1668.64 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 134807.43 ليرة، بما يُعادل (53.65 دولار).

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 123573.48 ليرة، ما يُعادل (49.18 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 117956.50 ليرة للبيع، مقابل 46.95 ليرة للشراء.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 101105.57 ليرة، بما يُعادل مقابل (40.24 دولار)

أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا عند مستوى صرف 4192511.14 ليرة سورية، ما يُعادل (1668.64 دولار).

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الجمعة 14 أكتوبر

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الجمعة في سوريا عند 943199 ليرة سورية، بما يُعادل (375.40 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم في سوريا

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في سوريا عند 134739449 ليرة، ما يُعادل (53627 دولار).