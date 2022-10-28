سعر الذهب اليوم في سوريا الجمعة 28 أكتوبر 2022

شد سعر الذهب اليوم في سوريا، الجمعة 28 أكتوبر والمقوم بالليرة السورية، انخفاض مؤقت خلال التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تباين سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1661.13 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

بلغ سعر الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 134200.57 ليرة للشراء، مقابل 134536.08 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 123017.19 ليرة للشراء، مقابل 123324.74 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 117425.50 ليرة للشراء، مقابل 117719.07 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في سوريا عند مستوى 100650.43 ليرة للشراء، مقابل 100902.06 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في محلات الذهب بالليرة السورية

وصل سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 4173637.87 ليرة للشراء، مقابل 4184071.97 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28 أكتوبر

بلغ سعر الليرة الذهب اليوم الجمعة في سوريا عند 940824 ليرة سورية، بما يُعادل (374.45 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر في سوريا عند 134400160 ليرة، ما يُعادل (53492 دولار).