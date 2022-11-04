سعر الذهب اليوم في سوريا الجمعة 4 نوفمبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا، الجمعة 4 نوفمبر والمقوم بالليرة السورية، ارتفاع مؤقت خلال التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تباين سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1647.45 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

بلغ سعر الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 133095.13 ليرة للشراء، مقابل 133427.87 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 122003.87 ليرة للشراء، مقابل 122308.88 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 116458.24 ليرة للشراء، مقابل 116749.39 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في سوريا عند مستوى 99821.35 ليرة للشراء، مقابل 100070.90 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في محلات الذهب بالليرة السورية

بلغ سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 4139258.65 ليرة للشراء، مقابل 4149606.80 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الجمعة 4 نوفمبر

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الجمعة في سوريا عند 922783 ليرة سورية، بما يُعادل (367.27 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 4 نوفمبر في سوريا عند 131822999 ليرة، ما يُعادل (52466 دولار).