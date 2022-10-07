سعر الذهب اليوم في سوريا الجمعة 7 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا الجمعة 7 أكتوبر، والمقوم بالليرة السورية، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق السورية، متأثراً بتراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1712.92 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 138384.29 ليرة، بما يُعادل (55.08 دولار).

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 126852.26 ليرة، ما يُعادل (50.49 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 121086.25 ليرة للبيع، مقابل 48.19 ليرة للشراء.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18 اليوم

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 103788.21 ليرة، بما يُعادل مقابل (41.34 دولار)

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا عند مستوى صرف 4303751.28 ليرة سورية، ما يُعادل (1712.92 دولار).

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الجمعة

بلغ سعر الليرة الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر في سوريا بحوالي 969327 ليرة سورية، بما يُعادل (385.80 دولار).