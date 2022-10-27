سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 27 أكتوبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا، الخميس 27 أكتوبر والمقوم بالليرة السورية، ارتفاع طفيف خلال التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع صعود سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1664.64 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

سجل سعر الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 134484.29 ليرة للشراء، مقابل 134820.50 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 123277.26 ليرة للشراء، مقابل 123585.46 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 117673.75 ليرة للشراء، مقابل 117967.94 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في سوريا عند مستوى 100863.22 ليرة للشراء، مقابل 101115.37 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في محلات الذهب بالليرة السورية

سجل سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 4182461.34 ليرة للشراء، مقابل 4192917.49 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الخميس 27 أكتوبر

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الخميس في سوريا عند 942803 ليرة سورية، بما يُعادل (375.24 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا

وجاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر في سوريا عند 134682920 ليرة، ما يُعادل (53605 دولار).