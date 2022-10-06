سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 6 أكتوبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 6 أكتوبر، والمقوم بالليرة السورية، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق السورية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم سوريا

بلغ سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 257.143 ليرة للبيع، مقابل 256.571 ليرة للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 235.714 ليرة للبيع، مقابل 246.514 ليرة للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 225.000 ليرة للبيع، مقابل 224.500 ليرة للشراء.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 192.857 ليرة للبيع، مقابل 192.429 ليرة للشراء.

اسعار أوقية الذهب اليوم في سوريا

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا عند مستوى صرف 7 ملايين و 997143 ليرة للبيع، و 7 ملايين و 979371 ليرة سورية للشراء.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الأربعاء

سجل سعر الليرة الذهب اليوم في سوريا بحوالي مليون و 800.00 ليرة للبيع، مقابل مليون و 796.00 ليرة سورية للشراء.