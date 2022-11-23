شهد سعر الذهب اليوم في عمان الأربعاء 23 نوفمبر 2022، انخفاض نسبي بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية عند 1,736.23 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 21.49 ريال عماني ما يُعادل 55.82 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 19.70 ريال عماني، ما يُعادل 51.17 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 18.81 ريال عماني، ما يُعادل 48.84 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.12 ريال عماني، ما يُعادل 41.87 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.54 ريال عماني، ما يُعادل 32.56 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 10.75 ريال عماني، ما يُعادل 27.91 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 23 نوفمبر في سلطنة عمان عند 668.55 ريال عماني، بما يُعادل 1,736.23 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الأربعاء 23 نوفمبر عند 21,494.37 ريال عماني، ما يُعادل 55,821.05 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 150.46 ريال عماني، أي ما يُعادل 390.72 دولار.