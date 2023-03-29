سجل سعر الذهب اليوم في عمان الأربعاء 29 مارس 2023، انخفاض طفيف بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,961.14 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في عمان الأربعاء 29 مارس 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 24.28 ريال عماني ما يُعادل 63.05 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 22.25 ريال عماني، ما يُعادل 57.80 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 21.24 ريال عماني، ما يُعادل 55.17 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 18.21 ريال عماني، ما يُعادل 47.29 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 14.16 ريال عماني، ما يُعادل 36.78 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 12.14 ريال عماني، ما يُعادل 31.53 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في سلطنة عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس في سلطنة عمان عند 755.08 ريال عماني، بما يُعادل 1,961.14 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الأربعاء 29 مارس عند 24,276.37 ريال عماني، ما يُعادل 63,052.07 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 169.93 ريال عماني، أي ما يُعادل 441.36 دولار.