سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان الأربعاء 5 أبريل 2023، ارتفاع نسبي بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع صعود مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 2,025.70 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في عمان الأربعاء 5 أبريل 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 25.07 ريال عماني ما يُعادل 65.13 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 22.98 ريال عماني، ما يُعادل 59.70 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 21.94 ريال عماني، ما يُعادل 56.99 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 18.80 ريال عماني، ما يُعادل 48.85 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 14.63 ريال عماني، ما يُعادل 37.99 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 12.54 ريال عماني، ما يُعادل 32.56 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في سلطنة عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 5 أبريل في سلطنة عمان عند 779.81 ريال عماني، بما يُعادل 2,025.70 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الأربعاء 5 أبريل عند 25,071.45 ريال عماني، ما يُعادل 65,127.72 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 175.50 ريال عماني، أي ما يُعادل 455.92 دولار.