سجل سعر الذهب اليوم في عمان الأربعاء 8 فبراير 2023، استقرار نسبي بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، بالتناسب مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,883.15 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط اسعار الذهب اليوم في عمان الأربعاء 8 فبراير 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 23.31 ريال عماني ما يُعادل 60.54 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 21.36 ريال عماني، ما يُعادل 55.50 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 20.39 ريال عماني، ما يُعادل 52.98 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 17.48 ريال عماني، ما يُعادل 45.41 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.60 ريال عماني، ما يُعادل 35.32 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.65 ريال عماني، ما يُعادل 30.27 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 8 فبراير في سلطنة عمان عند 724.93 ريال عماني، بما يُعادل 1,883.15 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الأربعاء 8 فبراير عند 23,307.02 ريال عماني، ما يُعادل 60,544.63 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 163.15 ريال عماني، أي ما يُعادل 423.84 دولار.