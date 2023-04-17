سعر الذهب اليوم في عمان الاثنين 17-4-2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان الاثنين 17 أبريل 2023، ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع تباين مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 2,011.72 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في عمان الاثنين 17 أبريل 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 27.92 ريال عماني ما يُعادل 64.68 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 22.84 ريال عماني، ما يُعادل 59.29 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 21.80 ريال عماني، ما يُعادل 56.59 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 18.69 ريال عماني، ما يُعادل 48.51 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 14.53 ريال عماني، ما يُعادل 37.73 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 12.46 ريال عماني، ما يُعادل 32.34 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في سلطنة عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 17 أبريل في سلطنة عمان عند 774.98 ريال عماني، بما يُعادل 2,011.72 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الاثنين 17 أبريل عند 24,916.17 ريال عماني، ما يُعادل 64,678.25 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 174.41 ريال عماني، أي ما يُعادل 452.72 دولار.