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سعر الذهب اليوم في عمان الاثنين 20 مارس 2023

تاريخ النشر: 20 آذار / مارس 2023 - 07:19
سعر الذهب اليوم في عمان
سعر الذهب اليوم في عمان

سجل سعر الذهب اليوم في عمان الاثنين 20 مارس 2023، استقراراً في أسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,988.14 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في عمان الاثنين 20 مارس 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

  • جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 24.61 ريال عماني ما يُعادل 63.92 دولار.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 22.56 ريال عماني، ما يُعادل 58.59 دولار.
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 21.53 ريال عماني، ما يُعادل 55.93 دولار.
  • وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 18.45 ريال عماني، ما يُعادل 47.94 دولار.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 14.35 ريال عماني، ما يُعادل 37.29 دولار.
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 12.30 ريال عماني، ما يُعادل 31.96 دولار.

 

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في سلطنة عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 20 مارس في سلطنة عمان عند 765.33 ريال عماني، بما يُعادل 1,988.14 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الاثنين 20 مارس عند 24,605.91 ريال عماني، ما يُعادل 63,920.14 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

وصل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 172.24 ريال عماني، أي ما يُعادل 447.44 دولار.

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