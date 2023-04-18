سعر الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 18-4-2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 18 أبريل 2023، ارتفاع طفيف بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع تباين مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 2,000.34 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 18 أبريل 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 24.76 ريال عماني ما يُعادل 64.31 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 22.69 ريال عماني، ما يُعادل 58.95 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 21.66 ريال عماني، ما يُعادل 56.27 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 18.57 ريال عماني، ما يُعادل 48.23 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 14.44 ريال عماني، ما يُعادل 37.52 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 12.38 ريال عماني، ما يُعادل 32.16 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في سلطنة عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 18 أبريل في سلطنة عمان عند 770.06 ريال عماني، بما يُعادل 2,000.34 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 18 أبريل عند 24,757.99 ريال عماني، ما يُعادل 64,312.38 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 173.31 ريال عماني، أي ما يُعادل 450.16 دولار.