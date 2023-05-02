سعر الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 2-5-2023

شهد سعر الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 2 مايو 2023، ارتفاعاً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع صعود مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,982.50 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 2 مايو 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 24.54 ريال عماني ما يُعادل 63.74 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 22.50 ريال عماني، ما يُعادل 58.43 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 21.47 ريال عماني، ما يُعادل 55.77 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 18.41 ريال عماني، ما يُعادل 47.80 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 14.32 ريال عماني، ما يُعادل 37.18 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 12.27 ريال عماني، ما يُعادل 31.87 دولار.

سعر اوقية الذهب اليوم الثلاثاء في سلطنة عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو في سلطنة عمان عند 763.28 ريال عماني، بما يُعادل 1,982.50 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 2 مايو عند 24,540.00 ريال عماني، ما يُعادل 63,738.81 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 171.78 ريال عماني، أي ما يُعادل 446.16 دولار.