شهد سعر الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 21 فبراير 2023، انخفاض طفيف بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع هبوط مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,835.15 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 21 فبراير 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.69 ريال عماني ما يُعادل 59.00 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.80 ريال عماني، ما يُعادل 54.08 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.85 ريال عماني، ما يُعادل 51.63 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 17.02 ريال عماني، ما يُعادل 44.25 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.24 ريال عماني، ما يُعادل 34.42 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.34 ريال عماني، ما يُعادل 29.50 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في عمان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير في سلطنة عمان عند 705.73 ريال عماني، بما يُعادل 1,835.15 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 21 فبراير عند 22,689.73 ريال عماني، ما يُعادل 59,001.40 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 158.83 ريال عماني، أي ما يُعادل 413.04 دولار.