سجل سعر الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، استقراراً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، عقب تراجعه بشكل طفيف في تعاملات أمس، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند 1,753.25 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 21.70 ريال عماني ما يُعادل 56.37 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 19.89 ريال عماني، ما يُعادل 51.67 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 18.99 ريال عماني، ما يُعادل 49.32 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.28 ريال عماني، ما يُعادل 42.28 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.66 ريال عماني، ما يُعادل 32.88 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 10.85 ريال عماني، ما يُعادل 28.18 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في عمان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في سلطنة عمان عند 675.01 ريال عماني، بما يُعادل 1,753.25 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر عند 21,702.06 ريال عماني، ما يُعادل 56,368.25 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 151.91 ريال عماني، أي ما يُعادل 394.56 دولار.