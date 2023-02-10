سجل سعر الذهب اليوم في عمان الجمعة 10 فبراير 2023، انخفاض نسبي بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,860.49 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط اسعار الذهب اليوم في عمان الجمعة 10 فبراير 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 23.03 ريال عماني ما يُعادل 59.82 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 21.11 ريال عماني، ما يُعادل 54.83 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 20.15 ريال عماني، ما يُعادل 52.34 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 17.27 ريال عماني، ما يُعادل 44.86 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.43 ريال عماني، ما يُعادل 34.89 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.51 ريال عماني، ما يُعادل 29.91 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير في سلطنة عمان عند 716.21 ريال عماني، بما يُعادل 1,860.49 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الجمعة 10 فبراير عند 23,026.67 ريال عماني، ما يُعادل 59,816.10 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 161.19 ريال عماني، أي ما يُعادل 418.72 دولار.