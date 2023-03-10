شهد سعر الذهب اليوم في عمان الجمعة 10 مارس 2023، استقرار نسبي بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,833.18 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في عمان الجمعة 10 مارس 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.69 ريال عماني ما يُعادل 58.94 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.80 ريال عماني، ما يُعادل 54.03 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.85 ريال عماني، ما يُعادل 51.57 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 17.02 ريال عماني، ما يُعادل 44.20 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.24 ريال عماني، ما يُعادل 34.38 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.35 ريال عماني، ما يُعادل 29.47 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في سلطنة عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 10 مارس في سلطنة عمان عند 705.78 ريال عماني، بما يُعادل 1,833.18 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الجمعة 10 مارس عند 22,691.34 ريال عماني، ما يُعادل 58,938.06 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 158.84 ريال عماني، أي ما يُعادل 412.56 دولار.