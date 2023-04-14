شهدت أسعار الذهب اليوم في عمان الجمعة 14 أبريل 2023، ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع صعود مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 2,040.86 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في عمان الجمعة 14 أبريل 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 25.26 ريال عماني ما يُعادل 65.62 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 23.15 ريال عماني، ما يُعادل 60.15 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 22.10 ريال عماني، ما يُعادل 49.21 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 18.94 ريال عماني، ما يُعادل 49.21 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 14.73 ريال عماني، ما يُعادل 38.28 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 12.63 ريال عماني، ما يُعادل 32.81 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في سلطنة عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل في سلطنة عمان عند 785.66 ريال عماني، بما يُعادل 2,040.86 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الجمعة 14 أبريل عند 25,259.54 ريال عماني، ما يُعادل 65,615.12 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 176.82 ريال عماني، أي ما يُعادل 459.28 دولار.