شهد سعر الذهب اليوم في عمان الجمعة 17 فبراير 2023، انخفاض نسبي بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع هبوط مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,824.52 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في عمان الجمعة 17 فبراير 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.58 ريال عماني ما يُعادل 58.66 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.70 ريال عماني، ما يُعادل 53.77 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.76 ريال عماني، ما يُعادل 51.33 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.94 ريال عماني، ما يُعادل 43.99 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.17 ريال عماني، ما يُعادل 34.22 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.29 ريال عماني، ما يُعادل 29.33 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 17 فبراير في سلطنة عمان عند 702.40 ريال عماني، بما يُعادل 1,824.52 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الجمعة 17 فبراير عند 22,582.67 ريال عماني، ما يُعادل 58,659.64 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 158.08 ريال عماني، أي ما يُعادل 410.64 دولار.