شهد سعر الذهب اليوم في عمان الجمعة 18 نوفمبر 2022، انخفاض طفيف في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة في سلطنة عمان مع بداية التعاملات اليومية، تناسباً تباين سعر الذهب في البورصة العالمية عند 1,764.03 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 21.83 ريال عماني ما يُعادل 56.71 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.01 ريال عماني، ما يُعادل 51.99 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.11 ريال عماني، ما يُعادل 49.63 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.38 ريال عماني، ما يُعادل 42.54 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.74 ريال عماني، ما يُعادل 33.08 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 10.92 ريال عماني، ما يُعادل 28.36 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 18 نوفمبر في سلطنة عمان عند 679.13 ريال عماني، بما يُعادل 1,764.03 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الجمعة 18 نوفمبر عند 21,834.52 ريال عماني، ما يُعادل 56,714.84 دولار.