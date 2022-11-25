شهد سعر الذهب اليوم في عمان الجمعة 25 نوفمبر 2022، استقراراً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند 1,754.96 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 21.72 ريال عماني ما يُعادل 56.42 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 19.91 ريال عماني، ما يُعادل 51.72 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.01 ريال عماني، ما يُعادل 49.37 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.29 ريال عماني، ما يُعادل 42.32 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.67 ريال عماني، ما يُعادل 32.91 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 10.86 ريال عماني، ما يُعادل 28.21 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر في سلطنة عمان عند 675.71 ريال عماني، بما يُعادل 1,754.96 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الجمعة 25 نوفمبر عند 21,724.56 ريال عماني، ما يُعادل 56,423.23 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 152.07 ريال عماني، أي ما يُعادل 394.96 دولار.