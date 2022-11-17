شهد سعر الذهب اليوم في عمان الخميس 17 نوفمبر 2022، استقراراً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة في سلطنة عمان مع بداية التعاملات اليومية، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية عند 1,767.58 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

نستعرض خلال السطور التالية أسعار الذهب في عمان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 21.88 ريال عماني ما يُعادل 56.83 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.06 ريال عماني، ما يُعادل 52.09 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.14 ريال عماني، ما يُعادل 49.73 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.41 ريال عماني، ما يُعادل 42.62 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.76 ريال عماني، ما يُعادل 33.15 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 10.94 ريال عماني، ما يُعادل 28.41 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 17 نوفمبر في سلطنة عمان عند 680.53 ريال عماني، بما يُعادل 1,767.58 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الخميس 17 نوفمبر عند 21,879.53 ريال عماني، ما يُعادل 56,828.97 دولار.