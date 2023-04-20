سعر الذهب اليوم في عمان الخميس 20-4-2023

سجل سعر الذهب اليوم في عمان الخميس 20 أبريل 2023، ارتفاع مؤقت بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع تباين مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,999.39 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في عمان الخميس 20 أبريل 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 24.75 ريال عماني ما يُعادل 64.28 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 22.69 ريال عماني، ما يُعادل 58.93 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 21.65 ريال عماني، ما يُعادل 56.25 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 18.56 ريال عماني، ما يُعادل 48.21 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 14.44 ريال عماني، ما يُعادل 37.50 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 12.37 ريال عماني، ما يُعادل 32.14 دولار.

سعر اوقية الذهب اليوم الخميس في سلطنة عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 20 أبريل في سلطنة عمان عند 769.74 ريال عماني، بما يُعادل 1,999.39 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الخميس 20 أبريل عند 24,747.70 ريال عماني، ما يُعادل 64,281.83 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 173.23 ريال عماني، أي ما يُعادل 450.0 دولار.