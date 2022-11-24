سجل سعر الذهب اليوم في عمان الخميس 24 نوفمبر 2022، ارتفاع طفيف بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية عند 1,753.50 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب في عمان اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان : 21.70 ريال عماني ما يُعادل 56.38 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان : 19.90 ريال عماني، ما يُعادل 51.68 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان : 18.99 ريال عماني، ما يُعادل 49.33 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان : 16.28 ريال عماني، ما يُعادل 42.28 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان : 12.66 ريال عماني، ما يُعادل 32.89 دولار.

بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان : 10.85 ريال عماني، ما يُعادل 28.19 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في عمان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر في سلطنة عمان عند 675.08 ريال عماني، بما يُعادل 1,753.50 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

وصل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الخميس 24 نوفمبر عند 21,704.31 ريال عماني، ما يُعادل 56,376.29 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 151.93 ريال عماني، أي ما يُعادل 394.64 دولار.