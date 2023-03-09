سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان الخميس 9 مارس 2023، استقرار نسبي بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,814.51 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في عمان الخميس 9 مارس 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.46 ريال عماني ما يُعادل 58.34 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.59 ريال عماني، ما يُعادل 53.48 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.65 ريال عماني، ما يُعادل 51.05 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.85 ريال عماني، ما يُعادل 43.75 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.10 ريال عماني، ما يُعادل 34.03 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.23 ريال عماني، ما يُعادل 29.17 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في سلطنة عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 9 مارس في سلطنة عمان عند 698.62 ريال عماني، بما يُعادل 1,814.51 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الخميس 9 مارس عند 22,461.14 ريال عماني، ما يُعادل 58,337.81 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 157.23 ريال عماني، أي ما يُعادل 408.4 دولار.