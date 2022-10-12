سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 12 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 12 أكتوبر ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم، تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية عند 1665.42 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 81084.95 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.55 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 74327.87 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.09 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 70949.33 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.86 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60813.71 ليرة لبنانية، ما يُعادل (40.16 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 12 أكتوبر 2022 عند مستوى 2521742.03 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1665.42 دولار).

سعر الليرة الذهب في لبنان

بلغ سعر الليرة اللبنانية الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر عند 571185 ليرة، بما يُعادل (375.29 دولار).