سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 15 فبراير 2023

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الأربعاء 15 فبراير انخفاض ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,845.20 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 890,818.54 ليرة لبنانية، بما يُعادل (59.32 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 816,583.66 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.38 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 779,466.22 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.91 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 668,113.91 ليرة لبنانية، ما يُعادل (44.49 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 519,644.15 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (34.61 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 445,409.27 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (29.66 دولار).

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 عند 27,707,574.54 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,845.20 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 فبراير عند 6,235,729.80 ليرة، بما يُعادل (415.28 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 15 فبراير في لبنان عند 890,818,542.61 ليرة، ما يُعادل 59,324.51 دولار.