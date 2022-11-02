سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 2 نوفمبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان، الأربعاء 2 نوفمبر ارتفاع نسبي وذلك في مستهل تعاملات اليوم، تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1652.89 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 80730.25 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.15 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 74002.73 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.72 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 70638.97 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.50 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60547.69 ليرة لبنانية، ما يُعادل (39.86 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 2 نوفمبر 2022 عند مستوى 2510710.74 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1652.89 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان

سجل سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر عند 564949 ليرة، بما يُعادل (371.19 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر في لبنان عند 80705123 ليرة، ما يُعادل 53026 دولار.