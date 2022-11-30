سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 30 نوفمبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان، الأربعاء 30 نوفمبر ارتفاع نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية عقب تراجعه بشكل طفيف أمس في البورصة العالمية، وسجلت العقود الفورية اليوم عند 1,753.48 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 85,540.08 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.38 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 78,411.74 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.68 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 74,847.57 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.33 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64,155.06 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.28 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 49,898.38 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.89 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 42,770.04 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.19 دولار).



سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 عند 2,660,595.74 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,753.48 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر عند 598,780.53 ليرة، بما يُعادل (394.64 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في لبنان عند 85,540,075.55 ليرة، ما يُعادل 56,375.65 دولار.