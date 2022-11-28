سعر الذهب اليوم في لبنان الاثنين 28 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الاثنين 28 نوفمبر استقرار نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم قرابة 1,751.35 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 85,497.83 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.31 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 78,373.01 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.61 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 74,810.60 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.27 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64,123.38 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.23 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 49,873.74 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.85 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 42,748.92 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.15 دولار).



سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في لبنان

جاء سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 عند 2,659,281.87 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,751.35 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

وجاء سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الاثنين 28 نوفمبر عند 598,484.84 ليرة، بما يُعادل (394.16 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 26 نوفمبر في لبنان عند 85,497,833.68 ليرة، ما يُعادل 56,307.17 دولار.