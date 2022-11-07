سعر الذهب اليوم في لبنان الاثنين 7 نوفمبر 2022

ارتفع سعر الذهب اليوم في لبنان، الاثنين 7 نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1675.04 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 80335.76 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.86 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 73641.12 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.37 دولار).

بلغ سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 70293.79 ليرة لبنانية، بما يُعادل (47.13 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60251.82 ليرة لبنانية، ما يُعادل (40.39 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في لبنان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الاثنين 7 نوفمبر 2022 عند مستوى 2498442.21 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1675.04 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان

جاء سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الاثنين 7 نوفمبر عند 562306 ليرة، بما يُعادل (378.98 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم الاثنين في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 7 نوفمبر في لبنان عند 80327550 ليرة، ما يُعادل 54138 دولار.