سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 11 أكتوبر انخفاضاً طفيفاً وذلك في مستهل تعاملات اليوم، تناسباً مع انخفاض سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية عند 1666.36 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 80786.37 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.58 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 74054.17 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.12 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 70688.07 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.88 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60589.78 ليرة لبنانية، ما يُعادل (40.16 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 عند مستوى 2512456.05 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1666.36 دولار).

سعر الليرة الذهب في لبنان

سجل سعر الليرة اللبنانية الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر عند 572203 ليرة، بما يُعادل (375.83 دولار).