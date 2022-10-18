سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

انخفض سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 18 أكتوبر وذلك مع بداية تعاملات اليوم، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1652.56 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال هذا المقال نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 79905.80 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.14 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 72971.98 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.71 دولار).

بلغ سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 69655.07 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.49 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 59704.35 ليرة لبنانية، ما يُعادل (39.85 دولار).

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 عند مستوى 2475740.35 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1652.56 دولار).

سعر الليرة الذهب في لبنان

وصل سعر الليرة اللبنانية الذهب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر عند 565263 ليرة، بما يُعادل (371.64 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر في لبنان عند 80749932 ليرة، ما يُعادل 53090 دولار.