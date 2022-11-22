سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الثلاثاء 22 نوفمبر ثباتاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية والتي كانت قد أغلقت على التراجع، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,745.15 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 84,563.25 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.11 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 77,516.31 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.43 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 73,992.84 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.09 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 63,422.43 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.08 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 49,328.56 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.73 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 42,281.62 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.05 دولار).

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

جاء سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 عند 2,630,212.93 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,745.15 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

وصل سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر عند 591,942.72 ليرة، بما يُعادل (392.72 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في لبنان عند 84,563,246.26 ليرة، ما يُعادل 56,107.83 دولار.