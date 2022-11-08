سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الثلاثاء 8 نوفمبر انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1669.45 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 80910.31 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.68 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 74167.78 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.21 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 70796.52 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.97 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60682.73 ليرة لبنانية، ما يُعادل (40.26 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 47197.68 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (31.31 دولار).

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 عند 2516310.52 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1669.45 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان

سجل سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر عند 574302 ليرة، بما يُعادل (377.09 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر في لبنان عند 82041228 ليرة، ما يُعادل 53868 دولار.