سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 11 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الجمعة 11 نوفمبر ارتفاع ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم المبكرة، تناسباً مع صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1757.47 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 83557.77 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.51 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 76594.63 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.80 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 73113.05 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.45 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 62668.33 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.38 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 48742.03 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.96 دولار).

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 41778.89 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.26 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في لبنان

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 عند 2598646.75 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1757.47 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الجمعة 11 نوفمبر عند 602344 ليرة، بما يُعادل (395.50 دولار).

سعر كيلو الذهب في لبنان اليوم الجمعة

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 11 نوفمبر في لبنان عند 86047062 ليرة، ما يُعادل 56498 دولار.