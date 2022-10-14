سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 14 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 14 أكتوبر تباين طفيف مع بداية تعاملات اليوم، تناسباً مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1668.64 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 80745.60 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.65 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 74016.80 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.18 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 70652.40 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.95 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60559.20 ليرة لبنانية، ما يُعادل (40.24 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الجمعة 14 أكتوبر 2022 عند مستوى 2511188.24 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1668.64 دولار).

سعر الليرة الذهب في لبنان

جاء سعر الليرة اللبنانية الذهب اليوم الجمعة 14 أكتوبر عند 569794 ليرة، بما يُعادل (375.40 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 14 أكتوبر في لبنان عند 81397234 ليرة، ما يُعادل 53627 دولار.