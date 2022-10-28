سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 28 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 28 أكتوبر، انخفاضاً طفيفاً وذلك مع بداية تعاملات اليوم، بالتناسب مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1661.13 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال هذا المقال نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 81312.03 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.41 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 74536.02 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.96 دولار).

بلغ سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 71148.02 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.74 دولار).

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60984.02 ليرة لبنانية، ما يُعادل (40.06 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في لبنان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الجمعة 28 أكتوبر 2022 عند مستوى 2528803.99 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1661.13 دولار).

سعر الليرة الذهب في لبنان

سجل سعر الليرة اللبنانية الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر عند 570580 ليرة، بما يُعادل (374.77 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في لبنان

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر في لبنان عند 81509523 ليرة، ما يُعادل 53537 دولار.