سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 17 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الخميس 17 نوفمبر انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند 1,764.84 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 86,049.14 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.74 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 78,878.38 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.01 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 75,292.99 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.65 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64,536.85 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.56 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 50,195.33 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (33.10 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 43,024.57 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.37 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 عند 2,676,429.33 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,7664.84 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الخميس 17 نوفمبر عند 602,343.96 ليرة، بما يُعادل (397.2 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 17 نوفمبر في لبنان عند 86,049,136.91 ليرة، ما يُعادل 56,740.88 دولار.