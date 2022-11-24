سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 24 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الخميس 24 نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم قرابة 1,753.84 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 85,228.03 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.39 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 78,125.69 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.69 دولار).

وجاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 74,574.53 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.34 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 63,921.02 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.29 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 49,716.35 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.89 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 42,614.01 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.19 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في لبنان

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 عند 2,650,890.02 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,753.84 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

وجاء سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر عند 596,596.21 ليرة، بما يُعادل (394.72 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر في لبنان عند 85,228,029.64 ليرة، ما يُعادل 56,387.22 دولار.