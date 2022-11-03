سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 3 نوفمبر 2022

استهل سعر الذهب اليوم في لبنان، الخميس 3 نوفمبر في التعاملات الصباحية على تراجعات أمس وذلك بالتناسب مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1636.66 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 79795.39 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.63 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 73145.78 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.24 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 69820.97 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.05 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 59846.54 ليرة لبنانية، ما يُعادل (39.47 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الخميس 3 نوفمبر 2022 عند مستوى 2481636.66 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1636.66 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان

بلغ سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر عند 560708 ليرة، بما يُعادل (368.29 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم الخميس في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر في لبنان عند 80099255 ليرة، ما يُعادل (52611 دولار).