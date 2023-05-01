شهد سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 مايو 2023، انخفاض كبير في مستهل التعاملات الصباحية تزامناً مع انخفاض سعر الدولار وزيادة الطلب على الذهب في الفترة الحالية، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,985 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 3,983 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 3,017 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,734 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,766 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 1 مايو في مصر نحو 2,610 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,640 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,237 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,263 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,740 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,760 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 مايو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (بيع) = 92,767 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (شراء) = 93,833 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 1 مايو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 20,880 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 21,120 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 1 مايو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الاثنين نحو 2,982,857 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 3,017,143 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.