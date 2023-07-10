شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الاثنين 10 يوليو 2023، استقراراً في مستهل التعاملات الصباحية، على نفس نهاية تعاملات أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,921 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 يوليو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 2,474 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,486 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,268 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,279 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في مصر نحو 2,165 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,175 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,856 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,864 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,443 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,450 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,320 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,400 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (بيع) = 76,950 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (شراء) = 77,306 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,474,286 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,485,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.