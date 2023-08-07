سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 7 أغسطس 2023.. بدون مصنعية

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الاثنين 7 أغسطس 2023، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس تعاملات أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,939 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 7 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 2,457 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,462 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,252 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,257 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في مصر نحو 2,150 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,154 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,843 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,846 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,433 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,436 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,200 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,232 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

شهد سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 76,417 جنيهاً مصرياً.

شهد سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 76,559 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,457,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,261,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.