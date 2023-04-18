ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18 أبريل 2023، ارتفاعاً طفيفاً في مستهل التعاملات الصباحية تزامناً مع إجازة شم النسيم وموعد إجازة عيد الفطر، وتناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,002 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18 أبريل 2023

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18 أبريل 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالجنيه بيع وشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2,611 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,634 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,394 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,415 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 أبريل في مصر نحو 2,285 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,305 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,959 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,976 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,523 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,537 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (بيع) = 81,215 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (شراء) = 81,926 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,280 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,440 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

سجل سعر سبيكة الذهب (حجم 1 كيلو) اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,611,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,634,286 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.