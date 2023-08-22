سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22 أغسطس 2023.. ارتفاع عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 22 أغسطس 2023، ارتفاع طفيف مع بداية التعاملات الصباحية، بعد انخفاض كبير شهده سعر الذهب على مدار الأيام الماضية في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,895 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء عند 2,459 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,583 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,336 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,368 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,230 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,260 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,911 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,937 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,487 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,507 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,840 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,080 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 79,261 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 80,327 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,548,571 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,582,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.