شهد سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27 أبريل 2023، ارتفاعاً جديداً في مستهل التعاملات الصباحية تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة الطلب على الذهب في الفترة الحالية، وتناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,003 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27 أبريل 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 2,903 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,926 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,661 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,682 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27 أبريل في مصر نحو 2,540 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,560 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,177 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,194 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,693 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,707 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس 27 أبريل 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الخميس (بيع) = 90,279 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الخميس (شراء) = 90,990 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 27 أبريل 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 20,320 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 20,480 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 27 أبريل 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الخميس نحو 2,902,857 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,925,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.