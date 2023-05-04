شهد سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4 مايو 2023، استقرار نسبي في مستهل التعاملات الصباحية عقب سعر الفائدة أمس، وزيادة الطلب على الذهب في الفترة الحالية، في ظل ثبات مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,046 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 2,971 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 3,006 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,724 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,755 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 4 مايو في مصر نحو 2,600 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,630 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,229 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,254 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,733 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,753 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس 4 مايو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الخميس (بيع) = 92,411 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الخميس (شراء) = 93,478 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 4 مايو 2023

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 20,800 جنيهاً مصرياً.

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 21,040 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 4 مايو 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الخميس نحو 2,971,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 3,005,714 جنيهاً مصرياً للشراء.